Ciclistas Roque Perez

REGLAMENTO CAMPEONATO RURAL BIKE ROQUE PEREZ 2016

PUNTUACIÓN:

1º 18PTS. 2º 16PTS. 3º 14PTS. 4º 12PTS. 5º 10PTS.

6º 09PTS. 7º 8PTS. 8º 07PTS. 9º 06PT...S 10º 05PTS.

11º04PTS. 12º03PTS. 13º02PTS 14º 01PTS.RESTO 1PTS.

POR ASISTENCIA Y POR CARRERA LARGADA SE OTORGARA 1 PUNTO EXTRA

LA TERCER Y ULTIMA CARRERA DEL CAMPEONATO SE OTORGARA PUNTAJE DOBLE MAS EL PUNTO POR ASISTENCIA.

EN CARRERAS DE MAS DE DOS VUELTAS EL CORREDOR DEBERÁ COMPLETAR EL 50% DE LAS VUELTAS PARA RECIBIR EL PUNTAJE TOTAL EN LA POCICIÓN QUE ARRIBE. MEÑOS DEL 50% SERA DECLARADO ABANDONO Y RECIBE UN PUNTO.

EN EL EVENTUAL CASO DE PRODUCIRSE UN EMPATE EN UN PUESTO CON EL PUNTAJE OBTENIDO EN LAS CATEGORIAS POR EDAD Y EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL, RESULTARA FAVORECIDO QUIEN LOGRE MEJOR UBICACIÓN EN LA FECHA FINAL DEL CAMPEONATO

LOS PARTICIPANTES MENORES DE EDAD DEBERAN INCRIBIRSE CON AUTORIZACIÓN DE PADRE/MADRE O TUTOR QUIEN DE NO ESTAR PRESENTE DEBERA HACERLO POR ESCRITO CON FIRMA CERTIFICADA POR AUTORIDAD COMPE TENTE.

ESTA PERMITIDO EL "DRAFTING" (IR A RUEDA)

A EFECTOS DE EVITAR INCONVENIENTES SE PROCEDE A UNA

LARGADA DIFERENCIAL: EN LOS PRIMEROS LUGARES SE UBICARAN LOS VARONES DE LAS CATEGORIAS MAS COMPE TITIVAS, LUEGO LAS MUJERES Y POR ULTIMO LOS MENORES.

LUEGO POR SEPARADO LOS PRINCIPIANTES O VICEVERSA DE ACUERDO AL CIRCUITO Y ORGANIZACIÓN.

DETALLES DE LA BICICLETA A UTILIZAR:

CUADRO MTB; MANUBRIO RECTO O DE DESCENSO "PALOMITA"; RUEDAS R26; R27 1/2 Y R29, CUBIERTA 1,35MM MINIMO,

HORQUILLA , CORONA, Y PIÑONES SIN RESTRINCIONES DE NINGUN TIPO.

NO ESTA PERMITIDO EL USO DE ACOPLES AERODINAMICOS.(solo con prescripción medica en las categorias c, d y senior.)

LA BICICLETA SERA CONTROLADA EN SU INGRESO A PARQUE CERRADO EN ESTOS ASPECTOS Y EN EL CORRECTO FUNCIONAMIEN TO DE LOS FRENOS.

CON MOTIVO DE CONTAR CON SEGURO ES OBLIGATORIO EL USO DEL CASCO RIGIDO INTEGRAL, QUIEN NO CORRA CON EL CASCO COLOCADO

Y ABROCHADO NO PODRA PARTICIPAR DE LA CARRERA (sin excepción)

(NO DESABROCHARCE EN NINGUNA SITUACIÓN.)

NO ESTA PERMITIDO SOLTARSE DEL MANUBRIO CON UNA O AMBAS MANOS EN EL MOMENTO DE LLEGADA POR CUESTIONES DE SEGURIDAD

COMO ASI TAMBIEN TOMARSE DE LAS MANOS ENTRE COMPETIDORES,

DE HACER DETERMINADA MANIOBRA, AMBOS COMPETIDORES SERAN PUNTUADOS DE MANERA IGUALITARIA CONSIDERANDO QUE NINGUNO GANO, CON LOS PUNTOS DEL QUE LLEGO ATRAS.

NO SE PERMITIRA BAJO NINGUN CONCEPTO EL CAMBIO DE BICICLETA O DE RUEDAS DURANTE EL TRANCURSO DE LA PRUEBA, SI REPERAR LA BICICLETA POR MEDIOS PROPIOS NO PUDIENDO RECIBIR PARTES DE TERCEROS NI HERRAMIENTAS, NI RODADOS. EL CAMBIO DE RUEDAS SI SE PODRA REALIZAR SOLO EN LA ZONA DE TRANSICIÓN DETERMINADA ANTES DE LARGAR LA CARRERA. SERA CONSIDERADO COMO VENTA JA ANTIDEPORTIVA EL APOYO DE TERCEROS, QUE PUDIERAN ACOMPAÑAR A LOS COMPETIDORES; QUIEN FUERA SORPRENDIDO EN DICHA ACTITUD, SERA DESCALIFICADO DE INMEDIATO A INSTANCIAS DE LOS VEDORES DE LA CARRERA

LA ORGANIZACIÓN PODRÁ A INSTANCIAS DE LOS VEDORES DE LA CARRERA O DE RECLAMO FEHACIENTE DE POR LO MENOS TRES COMPETIDORES, CONSIDERAR LA DESCALIFICACIÓN DEL PARTICIPAN

TE QUE OBSERVARA ALGUN PROCEDER ANTIDEPORTIVO O QUE PUDIERA AFECTAR LA INTEGRIDAD FISICA PROPIA O DE OTRO COMPETIDOR,(EJ. TIRAR EL CASCO EN FORMA INTENCIONAL, EFECTUAR MANIOBRAS INTESPESTIVAS SIN MOTIVO, ETC.) DICHOS FALLOS TENDRAN CARÁCTER DE INAPELEBLES, DADO QUE SE TOMARAN ANTE LA TOTAL CERTEZA DE QUE CUALQUIERA DE ESTAS ANORMALIDADES SE HICIERON CON PREMEDITACIO O POR NEGLIGENCIA.

SE AVISA A LOS PARTICIPANTES QUE HABRA UN UNICO PUESTO DE AGUA, UBICADO EN LA LARGADA/LLEGADA.SE ACONSEJA EL USO DE CARAMAÑOLAS, SE DEJA ESTABLECIDO QUE SI SE PUEDO RECIBIR HIDRATACIÓN DE TERCEROS, PERO EN LO UNICA ZONA DE TRANSCICIÓN O PUESTOS AUTORIZADOS POR LA ORGANISACIÓN DONDE HABRA GENTE DE LA COMICIÓN CONTROLANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR CADA COMPETIDOR Y LA UBICACIÓN DE CADA TERCERO.

EN CASO DE RECLAMOS O CONSIDERACIONES REGLAMENTARIAS: PARA PONERLAS EN CONSIDERACIÓN, SE REALIZARA A TRAVES DE LA AGRUPACIÓN EN LOS DIAS Y HORARIOS DE REUNION,

REPONZABILIDAD DE LA COMICIÓN ANTE LOS RECLAMOS;

LOS RECLAMOS DEBERAN SER PRESENTADOS UNICAMENTE AL PRESI

DENTE DE LA COMICIÓN Y PODRAN SER EFECTUADOS POR UNO O VARIOS COMPETIDORES, DICHO RECLAMO SERA FIRMADO POR EL RECLAMANTE, QUE SERA EXCLUSIVAMENTE EL COMPETIDOR EN CUESTION, EL CUAL DEBERA HACER EFECTIVA EN LA INMEDIATA PROXIMA REUNION DE COMICIÓN, DONDE SERA TRATADO EL TEMA EN CUESTION Y DEL CUAL SE DARA RESPUESTA CON LA PRESENCIA DE LAS PARTES AFECTADAS, LA COMICIÓN TIENE HASTA EL MIERCOLES ANTERIOR A LA COMPETENCAI SIGUIENTE PARA DISCUTIR Y EVALUAR PRUEBAS CON RESPECTO A DICHO RECLAMO, PARA TAL MOTIVO SE DEBERAN PRESENTAR AMBAS PARTES EN LAS REUNIONES SIGUIENTES DONDE SE DARA CURSO AL RECLAMO HASTA LLEGAR A UNA DESICIÓN DEFINITIVA POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DE LA COMICIÓN, LAS PERSONAS QUE NO PARTICIPEN DE DICHAS REUNIONES, CARECERAN DE VALOR SUS PRUEBAS COMO ASI TAMBIEN SUS DEFENSAS, NO PUDIENDO ACOTAR, NI DESOBEDECER LA RESOLUCIÓN DICTAMINADA POR LA COMICIÓN.

SEGURIDAD:

LA ORGANAZACIÓN PROVEERÁ CONTROLES Y AGENTES DE TRANSITO A EFECTOS DE MINIMIZAR TODO TIPO DE RIESGOS A LOS COMPETIDORES Y PUBLICO PRESENTE. A SU VES ESTOS ASEPTAN ASUMIR TODO TIPO DE RIESGO INHERENTES A LA COMPETENCIA, DEBIENDO TOMAR PRECAUCIÓN Y GUARDAR SU CONDUCTA DEBIDO A QUE LAS CALLES ESTAN ABIERTAS PARA EL TRANSITO. LA ORGANIZACIÓN CONTARA CON EL APOYO DE AMBULANCIAS PARA CUALQUIER TIPO DE EMERGENCIAS CON MAS EL PERSONAL CAPACITADO PARA LOS PRIMEROS AUXILIOS, YA SEA BOMBEROS U HASPITAL.