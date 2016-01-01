Description
Description
Российское социалистическое движение – межрегиональная организац...ия радикальных левых, действующая в Москве, Петербурге, Перми, Калуге, Новосибирске, Иркутске, Ярославле и других городах.
РСД выступает за полный демонтаж путинского режима и олигархического капитализма в России, за переход экономической и политической власти в руки трудящихся. Наша цель – новый социализм, основанный на общественной собственности на ресурсы и средства производства, регулировании экономики в интересах простых граждан, политической демократии и самоуправлении во всех сферах.
Члены РСД активно участвуют в строительстве нового рабочего движения, борьбе за демократические права и свободы, жилищных, экологических и других гражданских инициативах, выступают за подлинное равенство всех людей, независимо от гендера, расы или национальности.
Мы убеждены, что только создание массовой левой партии, представляющей интересы угнетенных, даст шанс революционным переменам в жизни страны.
Программа РСД: http://anticapitalist.ru/documents/programma/programma_rossijskogo_soczialisticheskogo_dvizheniya.html#.U-TxhMFwsne See More
РСД выступает за полный демонтаж путинского режима и олигархического капитализма в России, за переход экономической и политической власти в руки трудящихся. Наша цель – новый социализм, основанный на общественной собственности на ресурсы и средства производства, регулировании экономики в интересах простых граждан, политической демократии и самоуправлении во всех сферах.
Члены РСД активно участвуют в строительстве нового рабочего движения, борьбе за демократические права и свободы, жилищных, экологических и других гражданских инициативах, выступают за подлинное равенство всех людей, независимо от гендера, расы или национальности.
Мы убеждены, что только создание массовой левой партии, представляющей интересы угнетенных, даст шанс революционным переменам в жизни страны.
Программа РСД: http://anticapitalist.ru/documents/programma/programma_rossijskogo_soczialisticheskogo_dvizheniya.html#.U-TxhMFwsne See More
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